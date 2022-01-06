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Konami выставит NFT-коллекцию по Castlevania на аукцион

Konami выставит NFT-коллекцию по Castlevania на аукцион
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К популярному течению NFT присоединилась ещё одна игровая студия. Konami анонсировала токены по Castlevania в честь 35-летия серии. NFT выставят на аукцион.

В состав коллекции войдут 14 уникальных произведений искусства по Castlevania. Например, арты, музыкальные композиции и многое другое. NFT появится на площадке OpenSea с 12 января — именно тогда начнутся торги.

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С помощью NFT и технологии блокчейна Konami продолжит изучать новые разработки и слушать отзывы игроков после этой первой коллекции.

В заявлении Konami указано, что NFT по Castlevania лишь первый шаг к тому, чтобы развиваться в этой области. Вероятно, появление токенов можно ждать и по другим играм компании.

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