Почему Ready or Not так популярна? Смесь SWAT 4 и Rainbow Six Siege

Вы уже наверняка слышали про Ready or Not. Игра вышла в раннем доступе 18 декабря, однако уже успела собрать 94% положительных отзывов и два раза подряд стать лидером чартов Steam. Ещё до выхода тактический шутер успели назвать скандальным, поскольку бывший издатель в лице Team17 отказался сотрудничать с авторами из-за миссии со стрельбой в школе.

В итоге VOID Interactive решила взять всё в свои руки и заниматься игрой самостоятельно. Несмотря на ранний доступ, многие назвали этот проект лучшим шутером 2021 года, ставя его даже выше Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard и Halo Infinite. Почему об игре так много говорят? Действительно ли в ней есть что-то особенное? В этом материале мы попробуем с этим разобраться.

Наследница без паразитирования

В Ready or Not как такового сюжета нет. В игре можно проходить различные сценарии, всего их пять: спасение заложника, штурм, обезвреживание бомбы, поиск массового убийцы и атака забаррикадированных подозреваемых. В каждом из режимов есть уникальные элементы, которые отличают его от других. Разработчики говорили, что планируют добавить историю, но в данный момент у них другие приоритеты. Если учитывать ранний доступ, то контента в проекте уже достаточно, и, вероятно, в будущем его может стать ещё больше.

Игроки больше всего хвалят геймплей и внимание к деталям. По большей части именно из-за игрового процесса Ready or Not сравнивают со SWAT 4. Перед началом любой операции игроку представят подробности миссии, а потом позволят подготовиться. Важно понимать, что грамотная подготовка к заданию — уже 50% его успеха.

Пока-пока, Rainbow Six Siege.

Наконец-то вышел хороший тактический шутер, где все любители бежать вперёд будут наказаны. Уже не прокатит прыгать как попрыгунчик и уворачиваться от пуль.

Во время подготовки нужно выбрать основное и дополнительное оружие, распределить остальное оборудование (гранаты, нелетальные устройства, щит) и разобраться с бронёй. Конечно, выбирать снаряжение стоит в зависимости от выполняемой миссии.

Если вы хотите спасти заложника, а карта не очень большая, то вам пригодится дробовик, а если есть возможность пострелять на средней или дальней дистанциях, то винтовка окажется незаменимой. После этого вы отправляетесь в локацию и выполняете поставленные задачи. Как раз тут и начинается самое интересное.

На протяжении операции ваши действия почти безграничны, так как стиль прохождения и методы устранения врагов полностью на вашей совести. Самое главное: в любой миссии действовать тактически, а иначе не прожить и пяти минут. Пробежать локацию с пулемётом наперевес и стать неким Рэмбо точно не получится, потому что даже один террорист представляет серьёзную опасность, чего уж говорить про группы. Это тот случай, когда побеждает интеллект, а не грубая сила.

Предположим, вам нужно спасти заложника, который находится в здании, полном врагов. Войти через главный вход? Есть вероятность взорваться на растяжке. Обойти и застать врагов врасплох? Скорее всего, вас уже поджидают. Бросить пару гранат и стрелять в кого попало? Велик шанс зацепить заложника и провалить миссию. На подобном и строится Ready or Not. Два её ключевых слова: реализм и непредсказуемость. Также не стоит забывать и про то, что играть предстоит за полицейского, для которого в приоритете будет именно задержание преступников, а не ликвидация, но тут уж как повезёт.

Зачастую даже ААА-шутеры грешат плохой физикой оружия, несуразными звуками стрельбы и ощущением, что находишься не на войне, а в пластиковой стрелялке. Судя по отзывам игроков, в Ready or Not с этим всё хорошо. Пользователи отмечают, что вес оружия чувствуется, а стрелять приятно. Ещё хвалят реалистичную отдачу и сами модельки, которые очень близки к реальным прототипам.

Отдача оружия, его звук и внешний вид — всё это создаёт ощущение, что ты держишь этот автомат в реале, в своей пухлой ручке.

Отсутствие современных тенденций

В Ready or Not нет всего того, что присутствует в каждом современном шутере или мультиплеерном проекте. Вроде бы это звучит как минус, но на самом деле нет. Если почитать отзывы игроков, то многие благодарят разработчиков за то, что они не пошли на поводу нынешних тенденций и просто сделали добротную игру.

В Ready or Not нет NFT-токенов, микротранзакций и другого контента за реальные деньги. VOID Interactive сделала в буквальном смысле игру, которая должна приносить удовольствие. Этим она, кстати, тоже похожа на SWAT, хотя ради справедливости стоит отметить, что в то время не думали о платном контенте и других способах раздеть вас.

В отзывах можно найти прямые сравнения с другими современными шутерами. Якобы Battlefield 2042 и Call of Duty: Vanguard предлагают бездумный геймплей ради стрелялок. Пользователи указывают, что в этих играх ты бегаешь и стреляешь во всё, что движется, а мозг почти отключён. Ready or Not резко отличается своей медлительностью и тактичностью. Приятно удивляет то, что в 2022 году игрокам нужны не только динамичные шутеры, а также продуманные, с чёткой последовательностью действий.

За что игру ругают?

Большая часть отзывов о Ready or Not положительная. Мелкие баги, недоработки и глюки игроки списывают на ранний доступ и недавний старт. Однако есть пользователи, которые недовольны шутером в его текущем виде. При этом ругают не только техническую часть, но и геймплейную. Конечно, даже если собрать все негативные мнения о Ready or Not, их получится куда меньше, чем на одну Battlefield 2042. Такая вот сложилась забавная ситуация.

Некоторые считают, что не стоит принимать шутер настолько тепло, поскольку разработчики могут расслабиться и банально забыть о насущных проблемах. Критике подверглось и отсутствие прогрессии. В конце миссии вам показывают её рейтинг, например, А или C. На этом, впрочем, всё и заканчивается.

В Ready or Not нет уровней для прокачивания, и это удручает многих игроков. Таким образом теряется мотивация выполнять операции на все сто, поскольку достойной награды не будет. Пользователи надеются, что разработчики с этим что-то сделают.

Какие проблемы отмечают чаще всего?

Плохие анимации. Это относится как к спецназовцам, так и к гражданским на миссиях.

Отсутствие адекватного засчитывания урона. Игроки отмечают, что иногда четырёх выстрелов из дробовика вплотную не хватает для убийства.

Бесконечное количество багов. К ним относят застревание в текстурах, проваливание сквозь текстуры, графические артефакты и многое другое.

Проблема с серверами. В отзывах часто говорят о том, что при попытке соединения с друзьями бывают вылеты, а иногда такое происходит прямо во время игры.

Симулятор открывания дверей и зачистки комнат. Пока я не понимаю, за что отдавать такие деньги. Вайб от SWAT 4 быстро пройдёт. Пока рано заносить им 1200 рублей, нужны механики, чтобы удерживать аудиторию.

Заключение

Ready or Not доступна в раннем доступе Steam. Стоимость игры составляет 1299 рублей, ещё можно купить комплект за 2598 рублей, в который вошли элементы снаряжения ФБР и другие элементы. В данный момент в игре находятся более 12 тысяч человек, а за сутки в неё поиграли более 16 тыс. пользователей.

Очевидно, что такой ошеломительный успех связан с хорошим геймплеем, духом SWAT 4 и отсутствием «модных» игровых тенденций. Полноценный релиз авторы планируют лишь к 2023 году, тогда же шутер может появиться и на других платформах. А пока что разработчики будут улучшать проект, прислушиваться к мнению игроков и делать выводы из негативных отзывов. Похоже, Ready or Not и правда не стыдно назвать лучшим шутером 2021 года.