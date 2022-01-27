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Бесплатные игры и другие планы Epic Games Store на 2022 год

Бесплатные игры и другие планы Epic Games Store на 2022 год
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Epic Games подвела итоги 2021 года и раскрыла планы на ближайшие 11 месяцев для своего магазина. Самое важное — еженедельные бесплатные никуда не денутся и продолжат радовать аудиторию. А среди нововведений стоит ожидать:

  • появление голосового чата в приложении EGS для ПК
  • дальнейшее расширение социальных возможностей
  • появление сообществ, пользовательского рейтинга и опросов
  • игровой центр — там будут собраны все новости и обновления компаний, на которых подписан пользователь. 

Самые популярные игры 2021 года в EGS

  • Final Fantasy VII Remake
  • Hitman 3
  • Grand Theft Auto 5
  • Kena: Bridge of Spirits
  • Far Cry 6
  • Chivalry 2
  • Darkest Dungeon 2
  • Fortnite
  • Rocket League
  • Genshin Impact.

Статистика Epic Games Store за 2021й

  • всего пользователей — 194 млн (160 млн в 2020-м)
  • пик ежемесячной аудитории — 62 млн (56 млн в 2020-м)
  • расходы аудитории — $ 840 млн ($ 700 млн в 2020-м)
  • расходы на игры партнёров — $ 300 млн ($ 265 млн в 2020-м). 
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