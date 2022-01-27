Бесплатные игры и другие планы Epic Games Store на 2022 год
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Epic Games подвела итоги 2021 года и раскрыла планы на ближайшие 11 месяцев для своего магазина. Самое важное — еженедельные бесплатные никуда не денутся и продолжат радовать аудиторию. А среди нововведений стоит ожидать:
- появление голосового чата в приложении EGS для ПК
- дальнейшее расширение социальных возможностей
- появление сообществ, пользовательского рейтинга и опросов
- игровой центр — там будут собраны все новости и обновления компаний, на которых подписан пользователь.
Самые популярные игры 2021 года в EGS
- Final Fantasy VII Remake
- Hitman 3
- Grand Theft Auto 5
- Kena: Bridge of Spirits
- Far Cry 6
- Chivalry 2
- Darkest Dungeon 2
- Fortnite
- Rocket League
- Genshin Impact.
Статистика Epic Games Store за 2021й
- всего пользователей — 194 млн (160 млн в 2020-м)
- пик ежемесячной аудитории — 62 млн (56 млн в 2020-м)
- расходы аудитории — $ 840 млн ($ 700 млн в 2020-м)
- расходы на игры партнёров — $ 300 млн ($ 265 млн в 2020-м).
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