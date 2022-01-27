Бесплатные игры и другие планы Epic Games Store на 2022 год

Epic Games подвела итоги 2021 года и раскрыла планы на ближайшие 11 месяцев для своего магазина. Самое важное — еженедельные бесплатные никуда не денутся и продолжат радовать аудиторию. А среди нововведений стоит ожидать:

появление голосового чата в приложении EGS для ПК

дальнейшее расширение социальных возможностей

появление сообществ, пользовательского рейтинга и опросов

игровой центр — там будут собраны все новости и обновления компаний, на которых подписан пользователь.

Самые популярные игры 2021 года в EGS

Final Fantasy VII Remake

Hitman 3

Grand Theft Auto 5

Kena: Bridge of Spirits

Far Cry 6

Chivalry 2

Darkest Dungeon 2

Fortnite

Rocket League

Genshin Impact.

Статистика Epic Games Store за 2021й