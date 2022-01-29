Продавцы PlayStation и Xbox предупреждают, что Microsoft купила Activision Blizzard

В европейском магазине Cora на полках с товарами PlayStation 5 появилось предупреждение о том, что Microsoft купила Activision Blizzard, сообщило издание VGC.

Фотографию опубликовал пользователь «Твиттера» под ником HazzadorGamin. Судя по всему, магазин сделал такое предупреждение, потому что оно может повлиять на выбор покупателя в пользу консолей Xbox Series.

Фото: HazzadorGamin

Внимание, геймеры. Microsoft купила Activision! Выбирайте устройство внимательно (Call of Duty).

Серия Call of Duty долгое время остаётся одной из самых популярных на PlayStation. В прошлом году Vanguard стала самой продаваемой игрой на консолях Sony в США, а Black Ops Cold War заняла третье место, согласно данным NPD.

Новость о сделке между Microsoft и Activision Blizzard означает, что Call of Duty будет принадлежать владельцам Xbox. Несмотря на это, Фил Спенсер хочет выпускать будущие игры серии на PlayStation.

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