Ценность Sony рухнула на $ 20 млрд после сделки между Microsoft и Activision Blizzard

18 января Microsoft приобрела Activision Blizzard за $ 68,7 млрд. Организация станет владельцем целой кучи культовых франшиз, включая Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft и StarCraft. Долгосрочные последствия этой сделки индустрии ещё предстоит выяснить, однако краткосрочные уже наступили.
По данным Bloomberg, Sony потеряла не только в стоимости акций на 10%, но и в общей ценности. Рыночная капитализация компании всего за один вечер снизилась на $ 20 млрд. Пока неясно, вырастут ли в ближайшее время акции организации, однако этому могут поспособствовать решительные действия корпорации.
По слухам, Sony готова представить свою версию Game Pass и ввести обратную совместимость с играми прошлых поколений PlayStation. Вполне возможно, именно сделка между Microsoft и Activision Blizzard сподвигнет японскую компанию резко изменить свои планы и усилить свои позиции в индустрии видеоигр.
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