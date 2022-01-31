Даже по Worms выпустят NFT — они помогут настоящим червям

NFT захватывает всё больше и студий компаний. 31 января компания Team 17 объявила, что интегрирует токены во вселенную Worms («Червячков»). NFT получат название MetaWorms.

Примечательно, что Team 17 хочет сделать экологически чистые токены. То есть, например, на регистрацию 100 тыс NFT потребуется примерно столько же энергии, сколько на среднегодовое использование 11 чайников. На официальном сайте MetaWorms можно найти один NFT в виде червя-киборга.

Скорее всего, другие токены Team 17 представит позже. Также стало известно, что часть полученных денежных средств с NFT планируют перевести компаниям, занимающихся переработкой веществ с помощью настоящих червей.

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