Во что будем играть в феврале — от Elden Ring до Horizon Forbidden West

В феврале 2022-го выйдет столько игр, что невольно задаёшься вопросом: «Может, в этом году взять отпуск пораньше?». Парад релизов ожидается весьма громкий, особенно если учесть несколько крупных ААА-тайтлов вроде Dying Light 2, Horizon Forbidden West и Elden Ring от Хидетаки Миядзаки!



Давайте разберёмся, во что будем играть в ближайшие недели и на что стоит обратить внимание в первую очередь.

Life is Strange Remastered Collection — 1 февраля

PS4, Xbox One, ПК (на Switch потом)

Дилогия Life is Strange прославилась среди любителей интерактивных приключений. В центре сюжета оригинала оказывается Макс — девушка, открывшая в себе сверхъестественные способности. Она научилась оборачивать время вспять, что решает использовать в личных целях. Серия получила множество престижных наград, и сейчас будет лучшее время, чтобы сыграть в неё.

В комплект вошли улучшенные версии оригинальной игры и приквела Before the Storm, события которого разворачиваются до истории Макс. Не стоит ожидать от сборника большого прорыва по части дополнительного контента, но авторы постарались улучшить всё, до чего дотянулись. Особенно это касается лицевых анимаций — их постарались приблизить к недавней True Colors.

Купить: Steam (1699 рублей), PS Store (2849 рублей), Microsoft Store ($ 39,99 или ~1330 рублей)

Dying Light 2 — 4 февраля

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Долгожданный сиквел одной из самых живучих игр. Оригинальная Dying Light отличилась хорошим симбиозом паркура, экшена от первого лица и зомби-апокалипсиса. И вторая часть, судя по всему, пойдёт по классическому пути сиквела: всё станет масштабнее и лучше. Но насколько лучше? Игра прошла через серию скандалов и даже была перенесена. Остаётся только надеяться на опыт разработчиков.

События второй части не связаны с первой. Главный герой Эйден путешествует по уничтоженному миру в поисках своей сестры. Для этого он прибывает в Велледор, один из немногих уцелевших городов. Впрочем, в игре будут и другие области, которые показывали в трейлерах и недавних превью. Например, появится локация с небоскрёбами, через которые можно перелететь с помощью «кошки» и параплана.

Авторы также гордятся возможностью делать моральный выбор и тем, как это влияет на сюжет. От этого будет зависеть не только настроение в городе, но и его структура. Отдав предпочтение одной из сторон, главный герой сможет буквально увидеть последствия своих решений.

Купить: Steam (от 2499 рублей), PS Store (от 4279 рублей), Microsoft Store ($ 59,99 или ~4700 рублей)

Sifu — 8 февраля

PS5, PS4 и ПК

В нашу пору редко выходят игры, где можно осмысленно подраться. То есть сразиться с помощью десятков разных приёмов, чтобы они учитывали контекст окружения, в котором происходит битва. Сейчас в играх в основном происходит первобытное мочилово с ограниченным набором атак и способностей. И именно поэтому Sifu способна как минимум заинтриговать, особенно если вы любите подобный жанр.

Это обычный с виду битэмап от третьего лица, но с нетипичным главным героем. Он стареет при каждой смерти, из-за чего у него даже меняются характеристики. Его атаки становятся сильнее и быстрее, но при этом общий запас здоровья уменьшается. Плюс многие способности станут доступными только при достижении преклонного возраста. Пока что неизвестно, сколько раз придётся вот так воскреснуть, чтобы следующий удар был действительно фатальным.

Купить: Epic Games Store (от 899 рублей), PS Store (от 2849 рублей)

OlliOlli World — 8 февраля

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch и ПК

Невероятно яркая аркада про скейтбординг. Её геймплей предельно простой: нужно катиться направо, вовремя прыгать и выполнять трюки. За красивые выкрутасы засчитывают задания и открывают новые режимы, коих обещают несколько.

В качестве приятного бонуса авторы предусмотрели мультиплеер, так что можно посоревноваться с другом и попробовать закрутить более крутой кикфлип.

Купить: Steam (от 1749 рублей), PS Store (от 2149 рублей), Microsoft Store (от $ 29,99 или ~2350 рублей), Eshop (2149 рублей)

CrossfireX — 10 февраля

Xbox Series, Xbox One

Долгожданная CrossfireX наконец приближается к релизу. Проект крайне интригует хотя бы из-за состава людей, которые его делали. За сюжетный режим отвечает команда Remedy, известная по Control, Alan Wake и первым Max Payne. Авторы пообещали лихо закрученный сюжет в духе шпионских триллеров, ближайшим ориентиром можно назвать франшизу Metal Gear Solid.

Мультиплеер же будет условно-бесплатным, сыграть в него сможет любой желающий. И вот на этом CrossfireX может неплохо вырулить, особенно если учитывать текущую ситуацию на рынке и колоссальный интерес к серии в Азии. В последнее время из достойных онлайн-шутеров можно выделить разве что Halo Infinite, да и тот уже приелся. Про Battlefield 2042 и Call of Duty: Vanguard вы и так знаете. Посмотрим, чем сможет удивить CrossfireX.

Купить: на момент публикации предзаказы всё ещё не открыты

Total War: Warhammer 3 — 17 февраля

ПК

Грандиозный финал трилогии Total War: Warhammer уже приближается. Специально для заключительной части авторы придумали две новые расы: Великий Катай и Кислев. Вторая будет особенно близка нашим игрокам, поскольку вдохновлена мифами, культурой и наследием древневосточных славян.

Их ввели не просто так, это обосновано сюжетом. В третьей Warhammer игроки отправятся на поиски бога-медведя Урсуна, а раса Кислев попытается спасти его из лап остальных. Помимо этих фракций, нам предстоит возглавить и армии демонов.

Кроме сюжетного режима, который завершит историю, начавшуюся в оригинале, будет доступен мультиплеер. Creative Assembly хочет сделать тайтл долгоиграющим. Разработчики планируют поддерживать игру дополнениями на протяжении нескольких лет.

Купить: Steam (3439 рублей), Epic Games Store (3439 рублей), с релиза в Game Pass

Horizon Forbidden West — 18 февраля

PS5, PS4

Один из самых значимых релизов месяца. Да, это не полноценный некстген-тайтл, поскольку ролевой экшен выпустят и на PS4, но так ли это в этом случае важно! История одинокой охотницы Элой продолжается, на этот раз она отправилась на западное побережье, чтобы остановить очередной катаклизм и узнать новые тайны деградировавшей Земли.

В геймплее не ожидается революционных нововведений. Они, скорее, направлены на углубление того, что в игре уже было. Боевая система расширится за счёт комбо-ударов и новых способностей, а также благодаря гаджетам Элой. Да, среди них тоже будут обновки. Плюс авторы значительно ускорят сражения, так как теперь охотница встретит ещё более опасных роботов. Среди них уже замечены дикие обезьяны и огромная змея.

Исследовать мир тоже станет намного проще. В этом помогут глайдер и крюк-кошка, с которым Элой может притягиваться к разным точкам и буквально летать над локацией. Да и паркур станет значительно лучше, ведь теперь его сделают ближе к оригинальным Assassin's Creed.

Купить: PS Store (от 4999 рублей)

Destiny 2: The Witch Queen — 22 февраля

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Bungie готовится выпустить, наверное, самый амбициозный аддон для Destiny 2 на текущий момент. Помимо продолжения сюжета и новых активностей, авторы добавят в игру новые механики.

Самая значимая из них — крафтинг. С его помощью можно создавать новые предметы, в числе которых появится Глефа, первое оружие ближнего боя с режимом от первого лица. Её нельзя найти на миссиях или купить, только сделать самостоятельно. Общее число вещей для крафтинга будет увеличиваться с релизом каждого крупного аддона.

Но не стоит забывать, что на The Witch Queen история Destiny 2 не закончится. Впереди ещё два крупных дополнения: Lightfall и Final Shape. Нам ещё предстоит узнать, каким образом Bungie прыгнет выше головы в следующий раз (и потом ещё раз).

Купить: Steam (1699 рублей), PS Store (2899 рублей), Microsoft Store ($ 39,99 или ~3170 рублей)

GRID Legends — 25 февраля

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

GRID Legends станет первой игрой для Codemasters, которая выйдет под крылом Electronic Arts. И видно, что издатель значительно улучшил общую картину симулятора, накачав его деньгами. Теперь в сюжете появились актёры из Голливуда, а неказистые кат-сцены заменили на CGI-ролики.

Геймплей тоже значительно похорошел, у машин появилась ещё более реалистичная физика, которая зависит от типа автомобиля. Всё это подаётся с сюжетным режимом и мультиплеером. Звучит как минимум интригующе, ибо на рынке хороших автосимов давно наблюдается затишье.

Купить: Steam (от 3499 рублей), PS Store (от 4899 рублей), Microsoft Store (от $59,99 или ~4700 рублей)

Elden Ring — 25 февраля

PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК

Последний босс месяца, оцените символизм ситуации! Заключительная игра февраля — новая RPG Хидетаки Миядзаки, который когда-то давно приучил нас любить боль. Благодаря геймплею, бесконечным загадкам и опасностям, сильным боссам и всему прочему — мы учились преодолевать себя и трудности. И вот наконец мы узнаем, чем японец занимался с Джорджем Мартином и насколько наши ожидания обманут (или нет?) действительность.

Судя по первой демоверсии, игру можно назвать Dark Souls 4. Все базовые и привычные механики на месте, просто стали чуть разнообразнее. Уже сегодня в YouTube можно найти сотни видероликов с геймплеем на разных классах. Да, по факту игровой процесс упростился: магия стала сильнее, Эстус можно пополнить не только на костре, а для передвижения по миру дали коня.

И да, это игра с открытым миром! И это… не то что бы красит её. Мы ценим Dark Souls именно за создание чувства опасности, ведь каждый уровень и чуть ли не каждая комната — ловушка, которую нужно пройти. А в Elden Ring это всё выглядит так, будто во время разработки японцы активно подглядывали за Ubisoft, что в текущей ситуации было не лучшим выбором. Но радует, что в игре есть сюжетные подземелья и огромные замки, которые можно вдоволь исследовать — а в этом Миядзаки неподражаем.

Купить: Steam (от 2499 рублей), PS Store (от 4900 рублей), Microsoft Store (от $ 69,99 или ~5500 рублей)