Electronic Arts пока не заинтересована в NFT
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Генеральный директор EA Эндрю Уилсон ранее заявлял, что видит в NFT будущее игровой индустрии. После недавнего финансового отчёта компании он изменил свою позицию.
Уилсон отметил, что в данный момент EA не заинтересована в добавлении токенов в игры. Возможно, на это повлияла негативная реакция сообщества.
Я верю, что коллекционирование будет важной частью нашей индустрии. Поэтому NFT — это не то, к чему мы сейчас стремимся. Я думаю, что в контексте игр, которые мы создаём, и живых сервисов, которые мы предлагаем, коллекционный цифровой контент будет играть значимую роль в нашем будущем.
Недавно Team 17 объявила о создании NFT по Worms. Забавно, но компания быстро отказалась от задумки из-за критики пользователей.
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