Блогер удалит свой канал после 3500 жалоб от Nintendo
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Блогер под ником GilvaSunner выпускал на свой канал различные ремиксы на игры Nintendo. Недавно он объявил о прекращении деятельности, поскольку Nintendo направила его каналу около 3500 жалоб о нарушении авторских прав.
По словам ютубера, он много думал о том, что со всем этим делать. В итоге он решил удалить канал в эту пятницу, 4 февраля. Чем займётся блогер дальше — неизвестно. На его канале 469 тыс. подписчиков.
Знаю, что многих из вас это разочарует, но надеюсь, что вы с уважением отнесётесь к моему решению двигаться дальше.
Nintendo известна тем, что пресекает распространение материалов из её игр. Кампания часто направляет жалобы за нарушение авторских прав, и этот случай тоже не стал исключением.
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