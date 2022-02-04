О версиях Apex Legends на PS5 и Xbox Series расскажут «очень скоро»

Геймдиректор Apex Legends Стивен Феррейра посетил мероприятие, на котором рассказал про игру и новый сезон «Неповиновение». Разработчика спросили, когда появятся новости про некстген версии шутера.
Феррейра отметил, что детали версий Apex Legends для PS5 и Xbox Series раскроют уже «очень, очень скоро». Новый сезон стартует уже 8 февраля, но вряд ли разработчики запустят некстген-версии прямо к его релизу.
Мы знаем, что игроки ждут перехода Apex Legends на некстген-версии для PS5 и Xbox Series. Они будут оснащены всеми новыми функциями и будут поддерживать особенности консолей.
Вероятно, на PS5 королевская битва получит поддержку контроллера DualSense, включая адаптивные триггеры и тактильную отдачу. Ранее инсайдеры говорили, что Apex Legends для PS5 и Xbox Series запустят ближе к середине февраля.
Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4 и Xbox One.
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