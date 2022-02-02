Обзор Dying Light 2. Наперегонки с мертвецами

Первая Dying Light получилось уникальной. Поляки из Techland подарили миру убойную смесь зомби-экшена из Dead Island и увлекательной аркады про паркур в духе Mirror’s Edge. Что уж там говорить, авторы настолько любят свой проект, что до сих пор поддерживают его — вот уже семь лет. И даже перед релизом сиквела будто бы не собираются останавливаться. Согласитесь, достойно.

Новость о разработке новой части Dying Light меня порадовала, но потом у игры началась чёрная полоса. В какой-то момент казалось, что проект так и не выберется из производственного ада. Когда я запустил Dying Light 2: Stay Human, то даже не поверил, что игра действительно перед глазами. До выхода остались считаные дни, а в этом материале я расскажу о своих эмоциях от прохождения.

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От любви до ненависти: история одного города

События игры продолжают сюжет первой части, но с новыми персонажами и условностями. После событий Dying Light учёные смогли разработать вакцину и излечить бóльшую часть людей. Несмотря на это, человеческая жадность оказалось важнее жизней миллионов, поэтому организация ВГМ начала работать над новым штаммом того же самого вируса.

Тут у нас довольно банальная история: вирус не смогли контролировать, он вырвался и поразил большой город Вилледор, жители которого сражаются за ценные ресурсы. Условно Вилледор поделили между собой две фракции: выжившие и миротворцы. У них разные взгляды на развитие города и жизнь в целом. Хочешь не хочешь, а придётся выбрать свою сторону. Помогать простым людям? А может, лучше поддерживать миротворцев, которые хотят ввести с Вилледоре строгую дисциплину и военный режим? Решать только вам.

Изменился и протагонист. Нам предстоит узнать историю через парня по имени Эйден, который всю жизнь ищет единственного близкого человека — сестру Мию. На своём пути Эйден встретит хороших и плохих людей, примет участие в развитии Вилледора и попытается узнать своё прошлое. В отличие от первой части, Dying Light 2 кажется целостнее за счёт персонажей и происходящих событий.

Если в Dying Light история не была сильной стороной, то в этот раз Techland поработала над сценарием и выдала интересный сюжет с интригующими моментами и неожиданными поворотами. Несмотря на это, о ключевом сюжетном повороте внимательные игроки догадаются чуть ли не в самом начале. Тут Dying Light 2 повторила ошибки многих схожих по сюжету игр.

Первую часть зомби-экшена критиковали за банальный сюжет, типичного злодея и слабых персонажей. Вся ругань пошла на пользу, поскольку Dying Light 2 даже не выставляет кого-то одного злодеем. Откровенно плохим человеком можно назвать почти каждого встречного персонажа, поскольку герои вытворяют вещи, над которыми хочется рассуждать долгие часы.

В саму историю добавили интригу и предательства, нашлось место даже любви. А ведь это именно то, что нужно людям в такое непростое время, когда кругом ходят мертвецы и сеют хаос. На моё удивление, авторы смогли придумать пару моментов, когда персонажи забыли про апокалипсис и просто порадовались жизни.

Этого не хватало в Dying Light — того чувства, что жизнь продолжается и можно радоваться даже мелочам. Techland стоит отдать должное, поскольку не забыта и первая Dying Light. Из неё в сиквел перекочевал один персонаж, который выстроил связь между играми. Также забавно находить предметы, которые появлялись в оригинале, но я их никак не ожидал увидеть в продолжении. Это мелочи, но авторы уделили им внимание, и это правильный подход.

Посиделки у костра. Во время хаоса это помогает

Мир, наполненный смертью

Если не брать основных персонажей, то из Dying Light запоминалось всего лишь несколько героев. Среди них были братья Толга и Фатин, а также слабоумный персонаж по имени Гази. В сиквеле дела с этим обстоят намного лучше. Люди в целом стали живее себя вести и реагировать на происходящие ситуации.

То же самое касается и побочных активностей. В Dying Light 2 есть открытый мир. Он довольно большой, а на полное изучение точно уйдёт под сотню часов. В таких случаях интересует лишь одно — интересно ли исследовать мир вообще? В оригинале были побочные задания, испытания, коллекционирование предметов и случайные события. Techland оставила эти аспекты в Stay Human, но сделала их лучше.

На карте появились особые места с ценными предметами и хорошим лутом. Ещё нашлось место для уникальных боссов и целых лабораторных комплексов. За всё прохождение заскучать не дадут — игра активно держит в тонусе. Пока я добирался до сюжетного задания, по пути спас пару граждан и залез в лабораторию. Подобный темп не надоедает благодаря разнообразным активностям.

Моментами игра поражает красотой

Сам мир Dying Light 2 стал вертикальнее — появились даже настоящие небоскрёбы. Во время игры появлялось чувство нахождения в существующем городе, который явно построили ещё до начала апокалипсиса. При этом большие здания часто хранят в себе ценные вещи и редкие ресурсы. Да и в целом я получил незабываемые впечатления, когда смотрел на Вилледор с высоты птичьего полета. Авторы хотели, чтобы игроки изучали новые места и получали хорошие награды. Это получилось, да и к тому же теперь можно зайти во множество зданий и исследовать их внутри.

Отдельного внимания заслуживают дополнительные задания. Как и персонажи, многие побочные квесты стали просто живее. Например, в душу запала забавная миссия, где нужно зачитать рэп на публику. На фоне играла ритмичная музыка, а мне нужно было выбирать тему, на которую Эйден сочинял строки. В Dying Light 2 многие второстепенные задания ощущаются как мини-истории, в которых фигурируют люди и их эмоции. Конечно, Techland не могла обойтись без заданий из разряда «поговори с тем, убей того», но скачок по сравнению с оригиналом большой.

На каждое здание можно залезть. Правда, придётся постараться

Между одним злом и другим

В рекламной кампании Dying Light 2: Stay Human авторы постоянно напоминали про систему выбора и её роль в сюжете. Говорили, что эта особенность выступает чуть не главной в новой части зомби-экшена. Получилось 50 на 50. По ходу сюжета разработчики предлагают варианты, которые должны сформировать концовку. В итоге получилось так, что финал зависит лишь от выбора в конце, а остальные решения на него никак не влияют. С другой стороны, частично некоторые выборы кратко озвучили в конце игры. То есть глобально система разных решений не влияет на финал, но меняет некоторые фрагменты истории.

Также выбор придётся делать в сторону одной из фракций. Вилледор поделён на территории, которыми заправляют миротворцы и выжившие, но также есть ничейные земли. Если их захватить, то нужно будет передать контроль над районом одной из сторон. Похожая система была в Mafia 3, только с другими наградами. Конечно, фракция получит территории не задаром.

В обмен на новые зоны стороны предложат Эйдену свои фишки. Выжившие поставят подушки для быстрых прыжков, а миротворцы установят ловушки. По ходу контроля над городом будет меняться и отношение к протагонисту. Было забавно посетить аванпост миротворцев и услышать, что я предатель, поскольку бóльшую часть Вилледора контролируют обычные граждане. Это ощущается интересно, но контрастирует с концовкой, которая определяется последним решением. Также зачастую от решений меняются награды. Например, один житель предложил не раскрывать его местоположение и пообещал ценные припасы, тогда как за выполненную работу полагалось мощное оружие. В этом плане Techland не врала — всё действительно зависит только от вас.

С кувырка по головам

Геймплейная основа со времён первой части практически не поменялась. Для успешного выживания в игровом мире необходимо хорошо драться и прыгать. Собственно, на этом всё и построено. Как и в оригинале, нужно собирать полезные материалы, различные виды оружия, припасы и постоянно что-то мастерить. Оружие, кстати, больше нельзя чинить. После первой же поломки оно исчезает из инвентаря. Разработчики добавили больше крутых движений для паркура, он стал выглядеть реалистичнее. В игровом мире появились перекладины, канаты и узкие проходы. Удачная формула сочетания паркура и боёв работает и в Dying Light 2. Она не выглядит устаревшей благодаря свежим анимациям и приёмам, чего не скажешь про навыки.

В первой Dying Light было три ветки способностей: выживание, паркур и бой. В сиквел перебрались только две последние. Их прокачивание работает просто — вы много дерётесь и прыгаете, в результате накапливаются очки. Потом можно разблокировать различные навыки, и с этим есть некоторые проблемы. Впрочем, и тут Dying Light 2 наступила на грабли, по которым прошлись другие игры. Многие навыки из открываемых можно было сделать базовыми. Например, подкат и возможность сделать рывок смотрелись бы логичнее с самого старта. Подобная проблема была и в оригинале, вероятно, оттуда и перекочевала.

В такое тяжёлое время мыло, сигареты, лекарства и хорошая обувь особенно ценны

Одно из главных изменений — ролевые системы. Разработчики решили разнообразить жанр и добавить в него элементы RPG. Нововведения сразу бросятся в глаза тем, кто играл в Dying Light. Появилось много разной одежды. Каждая относится к определённому классу со своими характеристиками. Можно собрать полный сет на танка и орудовать большими топорами или сделать «лёгкого» персонажа и снарядить его одноручным оружием. Вещи лежат у торговцев, но самые ценные из них будут укромно спрятаны. Одежда меняет и внешний вид Эйдена, но увидеть это не получится.

Элементы RPG работают именно так, как надо. Новая система освежила игру, появилась мотивация бороться за лучшие вещи. Главное, что Dying Light не превратилась в условного «Ведьмака», а осталась верна своей уникальности.

Самые крутые изменения произошли в гаджетах и ночном геймплее. Ближе к середине игры выдают параплан, который упростил передвижение по многоэтажному Вилледору, но в то же время сделал его интереснее. Гаджет отлично сочетается с вертикальным городом. Также устройство спасает в погонях, когда нужно быстро переместиться с одного здания на другое. Ещё параплан можно улучшить, тогда он станет быстрее и сможет поднимать Эйдена ещё выше. Ещё через некоторое время дарят крюк-кошку, которой теперь можно цепляться за любые поверхности.

Что касается ночного геймплея, то здесь становится не на шутку жутко. Наступление ночи в Dying Light 2 ознаменует самую сложную фазу — надо и торопиться, и действовать аккуратно. В игре много заражённых, а ночью они становятся ещё активнее и сильнее. Большое число мертвецов осложняется тем, что главный герой не может находиться в темноте бесконечно. В противном случае он сам станет зомби. По сюжету это объясняется тем, что заражённые вирусом люди в темноте превращаются, и Эйден не исключение. Благо разработчики придумали специальные ингаляторы и грибы, которые добавляют иммунитет и позволяют выжить на пару-тройку минут подольше.

Местами Dying Light 2 напоминает настоящий хоррор. Никогда не забуду закрытую лабораторию, кишащую заражёнными — там сразу дают понять, что лезть в открытую вообще не вариант. Хотелось забрать мощное снаряжение, но путь к нему прикрывали мертвецы, и их было очень много. Пришлось в полной тишине пробираться мимо толпы. Тут свою роль сыграли атмосфера и звук. Оригинальная Dying Light не могла похвастаться подобным. Возможно, потому что сами зомби стали сильнее и опаснее. Но разработчикам удалось нагнать жути — находиться в таких местах некомфортно.

Как дела с производительностью? А как графика?

На удивление, Dying Light 2 выглядит очень хорошо. Это точно не игра нового поколения, но графика оставила приятные впечатления. Она стала красочной и яркой. Появилось множество цветов: красный, жёлтый, зелёный, синий. В этом плане сиквел на три головы выше оригинала, который обитал в основном в жёлто-серых тонах. Я ощутил власть природы, которая за всё время существования вируса взяла своё. Порадовали и модели персонажей. Персонажа по имени Лоан сыграла актриса Розарио Доусон. Внешность актрисы перенесли отлично.

Однако узнать географические корни Dying Light 2 оказалось просто. Тут много багов. Иногда игра на PS5 вылетала просто при открытии вкладки навыков, во время диалогов не произносились слова, а анимации не работали. В этом случае помогал только перезапуск. Бывали и критические проблемы. Однако до релиза разработчики успели выпустить несколько патчей, а все ключевые баги обещали исправить к началу продаж.

В остальном проблем не возникало, а экшен с совестью оптимизирован — проблем с производительностью практически не возникало. Кстати, доступно три режима производительности: со ставкой на высокое разрешение при 30 FPS, с включением трассировки лучей для освещения при 30 FPS и с упором на производительность при 60 FPS.

Отдельного абзаца заслуживает русская озвучка (да, она есть). Локализаторы справились на ура. К работе привлекли многих профессиональных актёров, а ещё вы услышите тонну нецензурной брани. На удивление, часто маты звучали и не резали слух. Актёры явно постарались, так что Dying Light 2 должна в этом плане составить конкуренцию «Ведьмаку 3» и Cyberpunk 2077

Первый успех 2022 года?

Dying Light 2: Stay Human — первая достойная ААА-игра 2022 года. Несмотря на проблемы в разработке, Techland справилась со своей задачей. Сиквел во всём лучше оригинала. Всё же познаётся в сравнении, верно? Новые механики пошли проекту на пользу, свежие элементы смотрятся отлично, а сюжет подкинул мне неожиданные моменты и заставил принимать непростые, хоть и не особо важные решения. Экшен про зомби смог окунуться в атмосферу хоррора, и это похвально. На пользу пошли и RPG-элементы.

Игру обещают поддерживать много лет, уже анонсировали первые сюжетные дополнения. Думаю, Techland будет гордиться своей работой, потому что она проделана не зря. Dying Light 2 не зря носит подзаголовок Stay Human, ведь в такое непростое время действительно важно оставаться человеком, как бы ни было. Спокойной вам ночи!