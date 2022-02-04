«Возьмите Battlefield 3 и скопируйте». Бывший продюсер DICE негодует от Battlefield 2042

Судя по всему, провало Battlefield 2042 недовольны не только Electronic Arts, но и бывшие сотрудники DICE. Так, один из создателей Battlefield 3 и продюсер Battlefield 1 Якуб Аджмал раскритиковал разработчиков. По его словам, им нужно было просто взять рабочую формулу из третьей части, взглянуть на неё по-новому и доработать некоторые технические элементы.

Хуже всего то, что Battlefield 3 уже выпущена, просто внимательно взгляните и скопируйте её. Рецепт был идеален во многих аспектах, просто возьмите эту игру и улучшите её в техническом плане.

В комментариях пользователи отметили, что в BF 2042 есть режим Portal, в котором можно насладиться двумя картами из BF3. Аджмал ответил, что в его словах гораздо больше, чем «просто добавьте две карты из прошлой части в новую игру». Он имел ввиду систему прогрессии, дизайн уровней, интерфейс и анимации. Сам Аджмал какое-то время трудился над BF 2042, однако его заставили работать над «скучным дерьмом» — в итоге он покинул студию на начальных этапах разработки.

Battlefield 3 в игровом сообществе считается пиком серии, и с разработчиком легко согласиться. Проект поражает до сих пор и устарел разве что графически. Создатели действительно могли оттолкнуться от неё, однако не сделали этого. В результате из Battlefield 2042 в Steam сбежало уже более 90% игроков, а первые контентные патчи выйдут только ближайшим летом. Неясно, удастся ли EA спасти игру от забвения.

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