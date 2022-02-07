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Скиталец и Герой: авторы Elden Ring рассказали о двух новых классах в игре

Скиталец и Герой: авторы Elden Ring рассказали о двух новых классах в игре
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Авторы Elden Ring продолжают делиться подробностями проекта. На этих выходных FromSoftware опубликовала информацию о двух новых классах — Vagabond (скиталец) и Hero (герой).

  • Vagabond — скитающийся рыцарь, изгнанный из родины. Крепкий и хорошо бронированный.
  • Hero — стойкий герой с боевым топором, потомок вождя бесплодных земель.

Разработчики не опубликовали подробных характеристик новых классов. Если судить по описанию, то нас ждут мощные билды с высокими показателями здоровья и брони. Предыстория персонажа, скорее всего, вновь не будет влиять ни на что, кроме изначальных боевых данных.

Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее фанат сравнил модели персонажей в проекте с Dark Souls 3 и пришёл к выводу и поразился результатами.

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