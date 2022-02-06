Фанат сравнил модели персонажей в Elden Ring и Dark Souls 3

Автор канала BonfireVN опубликовал видео, в котором сравнил редактор персонажей из Elden Ring и Dark Souls 3. Без всяких сомнений, преимущество оказалось у новой игры FromSoftware.
В ролике автор показал различия между редакторами наглядно. Так, например, персонажи в Elden Ring выглядят реалистичнее благодаря улучшенным текстурам кожи и волос. Особенно это заметно на лицевой растительности и причёсках. Заметно, что FromSoftware хорошо поработала с моделями персонажей.
В комментариях к ролику можно найти множество хвалебных слов о разработчиках и улучшенных моделях персонажей. Релиз Elden Ring состоится 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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