В ремейке Demon's Souls ещё остались уникальные тайны

Ремейк Demon's Souls от Bluepoint Games вышел больше года назад на PS5, однако игроки ещё не раскрыли все тайны проекта. По данным инсайдера Ленса Макдональда, в игре есть как минимум несколько новых предметов (по сравнению с оригиналом), до которых ещё не добрались игроки.

Bluepoint Games добавила в ремейк Demon's Souls ряд новых предметов, которые до сих пор не нашли игроки.

Неясно, о каких именно предметах идёт речь. Ранее в Demon's Souls уже находили закрытую дверь, которой не было в оригинале. Чтобы её открыть, потребовалось 26 глиняных монет, которые можно собрать при полностью белой или чёрной тенденции мира в новом режиме Fractured Mode, в котором все локации отражаются зеркально. Вполне возможно, для нахождения новых предметов необходимо обыскать каждый миллиметр игровой карты и заглянуть за каждый угол или пройти с какой-то определённой моделью мира.

Макдональд отмечает, что узнать об абсолютно всех игровых предметах можно будет только после потенциального взлома PS5 и получения доступа к консоли разработчика. Существует вероятность, что они никак не задействованы в самой игре и просто находятся в списке игровых файлов.

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