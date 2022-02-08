Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

СМИ: NVIDIA отказалась от покупки ARM из-за давления регуляторов

СМИ: NVIDIA отказалась от покупки ARM из-за давления регуляторов
Комментарии

Осенью 2020 года NVIDIA объявила о покупке разработчика чипов ARM у японского холдинга SoftBank за $ 40 млрд. Компания планировала закрыть сделку за 18 месяцев, однако этого, судя по всему, не произойдёт. По данным Financial Times, организация решила отказаться от приобретения.

Всё дело в «серьёзной озабоченности» регуляторов из США, Великобритании и Евросоюза. Они заявляют, что после потенциальной покупки NVIDIA займёт доминирующее положение и сможет влиять не только на компьютерный, но и на мобильный рынки. Аналитики отмечают, что SoftBank получит комиссию за срыв сделки до $ 1,25 млрд.

Источники заявляют, что исполнительный директор ARM Саймон Сегарс уйдёт с поста после завершения разбирательств. Его заменит глава подразделения интеллектуальной собственности Рене Хаас.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022