СМИ: NVIDIA отказалась от покупки ARM из-за давления регуляторов

Осенью 2020 года NVIDIA объявила о покупке разработчика чипов ARM у японского холдинга SoftBank за $ 40 млрд. Компания планировала закрыть сделку за 18 месяцев, однако этого, судя по всему, не произойдёт. По данным Financial Times, организация решила отказаться от приобретения.
Всё дело в «серьёзной озабоченности» регуляторов из США, Великобритании и Евросоюза. Они заявляют, что после потенциальной покупки NVIDIA займёт доминирующее положение и сможет влиять не только на компьютерный, но и на мобильный рынки. Аналитики отмечают, что SoftBank получит комиссию за срыв сделки до $ 1,25 млрд.
Источники заявляют, что исполнительный директор ARM Саймон Сегарс уйдёт с поста после завершения разбирательств. Его заменит глава подразделения интеллектуальной собственности Рене Хаас.
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