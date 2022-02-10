Скоро в Epic Games Store подарят адвенчуру Brothers: A Tale of Two Sons
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Epic Games обновила еженедельную раздачу игр в своём цифровом магазине. С 10 по 17 февраля можно забрать стильный сурвайвал Windbound.
В Windbound предстоит взять на себя роль воительницы по имени Кара, которую выбросило на берега таинственных Запретных островов в сильный шторм. Ей нужно адаптироваться и выжить в окружающей среде. Для перемещений по миру разработчики приготовили парусную лодку.
В следующий четверг бесплатный лот займёт высокооценённая адвенчура Brothers: A Tale of Two Sons. Что касается Windbound, игра получила смешанные отзывы из-за продолжительности и проблем с управлением.
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