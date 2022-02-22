Фанат Minecraft построил Ходячий замок из мультфильма Хаяо Миядзаки

Многие игроки очень любят возводить культовые постройки в Minecraft. Так, пользователь Reddit под ником Qu1ntenR поделился своей работой. Он построил Ходячий замок Хаула из одноимённого мультфильма Хаяо Миядзаки.

В комментариях пользователи похвалили работу автора. Однако многие с грустью узнали, что ходить замок всё-таки не может. Qu1ntenR отметил, что у него есть идеи на этот счёт. Так что, вполне возможно, мы ещё увидим настоящую прогулку строения по миру Minecraft.

Ранее своей работой похвастался другой фанат Minecraft под ником BlocksterCraft. Он строит Спрингфилд из «Симпсонов» на протяжении последних семи месяцев, но уже добился невероятных результатов.

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