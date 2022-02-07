Фанат Minecraft уже 7 месяцев строит Спрингфилд из «Симпсонов». Готово уже многое

Фанатское сообщество продолжает поражать. Пользователь Reddit под ником BlocksterCraft опубликовал видео, в котором показал Спрингфилд из «Симпсонов». Для максимального сходства автор даже создал набор текстур в стиле мультсериала и занимается обустройством проекта уже 7 месяцев подряд.
По словам создателя, работа ещё не закончена, однако бóльшая часть города уже готова. Помимо самого города, BlocksterCraft создал всю семью Симпсонов и планирует озвучить их с помощью профессиональных актёров. Также автор добавит различные активности и множество мини-игр, чтобы в виртуальном Спрингфилде было не скучно.
Пользователи похвалили создателя и отметили, что его проект очень похож на The Simpsons Hit & Run — культовую игру про семейку Симпсонов 2003 года выпуска. Лучшей похвалы, пожалуй, и не придумать.
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