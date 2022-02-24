Российский клуб указал на читы у участника квалификации на мэйджор по CS:GO
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Киберспортивная организация forZe опубликовала «ВКонтакте» обращение по поводу ситуации во время турнира PGL Major Antwerp 2022. Команда проиграла составу Unplugg3D, который обвиняется в читерстве.
После жалобы forZe на следующей день три читера получили блокировку, однако продолжить игру участники forZe уже не смогли. Представители команды отметили, что результат Unplugg3D не должен быть засчитан из-за читерства.
Мы разочарованы из-за отношения PGL к данной ситуации. Извинения на бумаге не вернут игрокам эту попытку отобраться на Major. Игрокам, которые тренируются каждый день и следуют правилам честной игры и уважают другие команды и игроков. Мы просим наше коммьюнити и Valve обратить внимание на данную ситуацию. forZe надеется, что наш пример поможет другим командам избежать подобных ситуаций и играть в равных и честных условиях на турнирах подобного уровня.
forZe подчеркнула, что провела внутреннее расследование и отправила ещё несколько доказательств нечестной игры со стороны Unplugg3D.
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