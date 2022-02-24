В магазине DNS начала массово дорожать техника

Магазин DNS на фоне стремительно меняющегося курса рубля начал масштабно пересматривать цены. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что некоторые продукты подорожали аж на десятки тысяч рублей.

К примеру, iPhone 13 Mini на 128 гигабайт теперь стоит 90 999 рублей (83 699 рублей по акции), хотя официальная рекомендованная цена на модель заметно ниже — 69 999 рублей. Подобное подорожание касается и других версий смартфона.

Сайт ретейлера при этом с утра сбоит и еле загружается, зачастую выдавая ошибку 502 Bad Gateway. Цены на нём постоянно меняются. В самих магазинах вроде бы разместили таблички о том, что на ценниках указана устаревшая стоимость, а актуальная надо узнавать у консультантов.

Другие пользователи соцсетей сообщают о подорожаниях в других магазинах, таких как «М.Видео» и «Эльдорадо», но наша проверка пока не подтвердила это. Тот же iPhone 13 Mini на 128 ГБ продаётся даже дешевле РРЦ, за 64 999 рублей.