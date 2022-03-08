От Take-Two требуют $ 5 млн из-за лутбоксов в NBA 2K

Издание Bloomberg сообщило, что на Take-Two подали судебный иск. Компанию обвиняют в том, что лутбоксы в серии NBA 2K плохо влияют на игроков, в частности это относится к подросткам.

По данным издания, иск был подан от несовершеннолетнего игрока и его опекуна. Цель иска — привлечь внимание Take-Two к этой проблеме и отсудить $ 5 млн (примерно 530 млн рублей). Заявитель утверждает, что лутбоксы «психологически отдаляют» игроков от реальных финансовых последствий таких покупок.

Bloomberg обратилось за комментариями к Take-Two, но ответа от компании до сих пор не последовало. Чем закончится эта история, неизвестно.

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