Пингвин из нового «Бэтмена» официально получит свой сериал

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что злодей Пингвин из недавнего «Бэтмена» получит собственный сериал на сервисе HBO Max.

Исполнитель роли Пингвина Колин Фаррелл отметил, что вселенная «Бэтмена» Мэтта Ривза довольно масштабная. По словам актёра, ему тоже хочется взглянуть на мир глазами Пингвина.

Мир, который Мэтт Ривз создал для «Бэтмена», заслуживает более глубокого взгляда глазами Освальда Кобблпота. Будет хорошо вернуть его на улицы Готэма для небольшого безумия и небольшого хаоса.

Сериал получил простое и понятное название «Пингвин». Его релиз состоится осенью 2023 года, если планы киностудии не поменяются.

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