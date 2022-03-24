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Ghostwire: Tokyo появилась на торрентах раньше официального релиза

Ghostwire: Tokyo появилась на торрентах раньше официального релиза
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Хоть Ghostwire: Tokyo официально выходит 25 марта, однако мистический экшен уже успел появиться на торрентах. За релиз отвечает хакерская группа FairLight.

Стоит отметить, что покупатели премиального издания новинки могли начать прохождение ещё 23 марта, тогда как остальным пришлось ждать ещё несколько дней. Боевик про опустевший Токио сейчас выходит только на ПК и PS5, тогда как релиз на Xbox ожидается ровно через год.

В России игра пока не выходит, поскольку издатель Bethesda объявил о прекращении продаж своей продукции в стране. Журналисты также не получили пресс-копии для написания обзоров.

Впечатления от Ghostwire: Tokyo. Да провались он в Обливион, ничего не понятно! Впечатления от Ghostwire: Tokyo. Да провались он в Обливион, ничего не понятно!

Мы уже собрали отзывы западных коллег, которые не остались под впечатлениям от новинки Tango. Из достоинств отмечают превосходный визуал, однако с механикой сражений и открытым миром получилось не очень хорошо.

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