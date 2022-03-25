Первый рейтинговый сезон в Diablo 2: Resurrected стартует в конце апреля

Blizzard опубликовала новый пост, посвящённый апдейту 2.4 для Diablo II: Resurrected. Разработчики заявили, что планировали выпустить долгожданное обновление в марте, однако вновь столкнулись с техническими трудностями, связанными с кодом оригинальной игры 2000 года. Поэтому они потратят дополнительное время на оптимизацию региональных баз данных и исправление багов.
29 марта компания обновит сервера — после этого они станут работать намного лучше при большой нагрузке. Сам патч 2.4 со множеством изменений способностей, новыми рецептами для хорадримского куба и рунными словами выйдет 14 апреля. После этого разработчики потратят две недели на исправление ошибок крупного обновления. И 28 апреля наконец стартует первый рейтинговый сезон.
Blizzard отметила, что после выхода патча 2.4 планирует провести некие ивенты. Однако всеми подробностями студия поделится чуть позже.
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