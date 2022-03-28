Видеокарты рекордно дешевеют в Европе

Издание 3DCenter провело исследование рынков Австрии и Германии и зафиксировало рекордное падение цен на видеокарты с начала 2021 года.
Конкретно рассматривались модели из серии GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000. Европейские ритейлеры делали наценку на продукцию AMD и NVIDIA в размере 35% и 41% соответственно. В марте 2022 года наценка составляет уже 25%. По словам представителя сети магазинов Box, цены на видеокарты к маю станут ещё меньше.
Аналитики отмечают, что состояние европейского рынка оценивается куда лучше, чем дела американского рынка. Если в Европе устройства уже дешевеют, то того же нельзя сказать про видеокарты на территории США.
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