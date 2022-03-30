Из Max Payne 3 вырезали пролог с кооперативом
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Издание ftw.usatoday опубликовало новые подробности о разработке Max Payne 3. Оказывается, у Rockstar были большие кооперативные планы на проект. Выбрали главное из материала.
- В Max Payne 3 должен был быть кооперативный пролог для двух игроков. Вторым героем стал бы другой полицейский из Нью-Йорка. В пролог должны были войти эпизоды как из самого города Свободы, так из других мест, включая шахты в Южной Америке и убежище культистов.
- Над кооперативными миссиями работала студия Rockstar London. Однако затем от их разработки отказались и сфокусировались над сетевым режимом.
- Команда долгое время не могла решить, как именно реализовать механику замедления времени для нескольких игроков сразу. В итоге авторы решили оставить головокружительные прыжки без эффекта замедленной съёмки и перенесли наработки в мультиплеер.
- Издание отметило, что уровни в Нью-Йорке, которые вошли в финальную версию, изначально должны были стать частью кооперативного пролога. В итоге их решили добавить в качестве флэшбеков главного героя.
- Источники издания считают, что Rockstar приняла правильное решение, отменив пролог для двоих игроков. Он сильно выделялся по сравнению с основной частью игры — и по-хорошему студии стоило выпустить отдельный кооперативный проект по вселенной.
Max Payne 3 вышла в 2012 году на ПК, Xbox 360 и PS3. Проект получил высокие оценки от критиков и игроков.
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