Реальный Токио сравнили с виртуальным из Ghostwire: Toryo

Всякий раз, когда в какой-либо игре воссоздаётся реальный город, его тут же детально сравнивают с прототипом. Вот и для мистического экшена Ghostwire: Tokyo блогер ElAnalistaDeBits выпустил сравнительное видео. В ролике можно убедиться в том, что японская студия Tango Gameworks подошла к своей работе очень скрупулёзно и попыталась перенести в игру все самые интересные места из реального Токио.

Например, торговый центр «Сибуя 109» отличается разве что цветовой гаммой и общим настроением.

Шоппинг-центр «Сибуя 109»

Примерно то же самое можно сказать про Токийскую башню, которую на первый взгляд можно спутать с Эйфелевой.

Токийская башня

Конечно же, в виртуальном Токио просто не могло не быть памятника Хатико — той самой преданной собаки, которая так и не дождалась своего хозяина. Игровая версия получилась более демонической, адаптируясь под мистический лор проекта.

Памятник Хатико

GhostWire: Tokyo поступила в продажу 25 марта на ПК и PS5. Критики не оценили новое творение Tango Gameworks. Многие ругают геймплейный фундамент — первое время бои доставляют немало удовольствия, однако по мере прохождения всё становится слишком однообразным. Проект уже провалился по продажам в Британии, а об успехах игры в других странах Bethesda пока не сообщала.

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