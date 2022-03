Старт Tiny Tina's Wonderlands и Ghostwire Tokyo оказался провальным в Британии

Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 20 по 26 марта. Как обычно, учитывались только физические копии.

Новый эксклюзив Nintendo Switch — Kirby and The Forgotten Land — стартовал с первой строчки. Это лучший старт в истории бренда. Продажи игры превзошли результаты Kirby Star Allies в 2,5 раза. На второй строчке очутилась ещё одна новинка — Tiny Tina's Wonderlands. Несмотря на высокое место в чарте, стартовый тираж экшена составил всего лишь 10% от тиража Borderlands 3.

Тем временем Ghostwire: Tokyo — новая игра от создателей The Evil Within — стартовала с 11-й строчки. За первые недели её продажи составили всего лишь 20% от тиража The Evil Within 2. Вполне возможно, это очередной маркетинговый провал Bethesda.

Британский чарт с 20 по 26 марта (позиция предыдущей недели):

Kirby and The Forgotten Land (новинка) Tiny Tina's Wonderlands (новинка) Elden Ring (2) Gran Turismo 7 (1) Pokemon Legends: Arceus (4) FIFA 22 (12) New Super Mario Bros U Deluxe (17) WWE 2K22 (3) Horizon Forbidden West (7) Mario Kart 8: Deluxe (11)

