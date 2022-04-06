Источники: после провального теста Ghost Recon Frontline начали переделывать

Разработка Ghost Recon Frontline перезапущена после провального анонса и неудачного закрытого тестирования, о чём рассказали источники издания Kotaku из Ubisoft.

Как отмечают журналисты, ожидать запуск условно-бесплатной королевской битвы в обозримом будущем не стоит. Разработчики, похоже, начинают чуть ли не с нуля. Для Ubisoft подобная практика за последние годы стала постоянной.

Негативные отзывы после закрытого теста Ghost Recon Frontline в начале года послужили началом перезапуска, поэтому выход шутера в ближайшее время маловероятен.

Похоже, именно поэтому уже в течение года Ubisoft планирует к выпуску новую большую Ghost Recon за авторством Ubisoft Paris — команды GR: Wildlands и GR: Breakpoint. Выпуск контента для последней как раз прекратили на днях.