Источники: после провального теста Ghost Recon Frontline начали переделывать
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Разработка Ghost Recon Frontline перезапущена после провального анонса и неудачного закрытого тестирования, о чём рассказали источники издания Kotaku из Ubisoft.
Как отмечают журналисты, ожидать запуск условно-бесплатной королевской битвы в обозримом будущем не стоит. Разработчики, похоже, начинают чуть ли не с нуля. Для Ubisoft подобная практика за последние годы стала постоянной.
Негативные отзывы после закрытого теста Ghost Recon Frontline в начале года послужили началом перезапуска, поэтому выход шутера в ближайшее время маловероятен.
Похоже, именно поэтому уже в течение года Ubisoft планирует к выпуску новую большую Ghost Recon за авторством Ubisoft Paris — команды GR: Wildlands и GR: Breakpoint. Выпуск контента для последней как раз прекратили на днях.
Новость по темеИсточники: новую большую Ghost Recon выпустят в течение года
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