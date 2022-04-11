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Deathloop взломали через полгода после релиза

Хакерша взломала Deathloop через полгода после релиза
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В сентябре 2021 года состоялся релиз Deathloop. Разработчики позаботились о защите игры и добавили к ней продвинутую версию Denuvo v.12. Как оказалось, этого было недостаточно.

Стало известно о том, что популярная хакерша под ником Empress добралась и до Deathloop. Ранее девушка взламывала Red Dead Redemption 2, Immortals: Fenyx Rising и множество других тайтлов. Конечно же, Empress стала первой, кому покорилась защита Deathloop.

Deathloop доступна на ПК и PS5. Игра получила в основном положительные отзывы, однако у проекта есть и недостатки. Среди них: слабый сюжет, отсутствие ощущения настоящего некстгена и технические огрехи.

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