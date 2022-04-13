Huawei отключила поддержку карт «Мир» в магазине приложений AppGallery

Как сообщает «Интерфакс», Huawei отключила возможность оплачивать покупки с помощью карты «Мир» в собственном магазине приложений AppGallery. Теперь пользователям смартфонов китайской компании сервис предлагает использовать другой способ оплаты или повторить попытку.

В службе поддержки Huawei сообщили, что уже работают над решением проблемы. В данный момент сотрудники компании рекомендуют использовать оплату с помощью номера мобильного телефона.

Ранее Huawei удалила приложения «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия» из AppGallery. Эти банки попали под блокирующие санкции США. В апреле часть сотрудников российского офиса компании отправили в отпуск на месяц.

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