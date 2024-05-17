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В автомобилях Tesla больше нельзя играть в игры через Steam

В автомобилях Tesla больше нельзя играть в игры через Steam
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Недавно новые модели автомобилей Tesla получили апдейт. Среди множества изменений внимательные пользователи обратили внимание, что их машина теперь больше не поддерживает игры через Steam.

Ранее владельцы Tesla могли во что-то поиграть из своей библиотеки Steam, не покидая пределы машины. Скорее всего, данной функцией автомобилисты настолько редко пользовались, что в компании решили отказаться от её интеграции.

Ваш автомобиль больше не поддерживает игры Steam. Другие развлекательные функции и приложения затронуты не будут.

Также в середине апреля Boston Dynamics показала новую версию продвинутого робота Atlas. Он стал больше похож на человека, избавился от множества элементов, гидравлики, а также стал гораздо подвижнее и быстрее.

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