В автомобилях Tesla больше нельзя играть в игры через Steam

Недавно новые модели автомобилей Tesla получили апдейт. Среди множества изменений внимательные пользователи обратили внимание, что их машина теперь больше не поддерживает игры через Steam.

Ранее владельцы Tesla могли во что-то поиграть из своей библиотеки Steam, не покидая пределы машины. Скорее всего, данной функцией автомобилисты настолько редко пользовались, что в компании решили отказаться от её интеграции.

Ваш автомобиль больше не поддерживает игры Steam. Другие развлекательные функции и приложения затронуты не будут.

Также в середине апреля Boston Dynamics показала новую версию продвинутого робота Atlas. Он стал больше похож на человека, избавился от множества элементов, гидравлики, а также стал гораздо подвижнее и быстрее.