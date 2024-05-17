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Доходы пиратских онлайн-кинотеатров упали на 55% за последние годы

Доходы пиратских онлайн-кинотеатров упали на 55% за последние годы
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Издание ТАСС, со ссылкой на данные компании F.A.C.C.T., сообщило, что за последние пять лет доходы пиратских онлайн-кинотеатров сократились на 55%. Для сравнения, в 2023 году объём пиратского рынка специалисты оценивали в $ 38 млн, что на 16% меньше, чем в 2022 году.

Отмечается, что у пиратов снизились доходы и от собственной рекламы — средняя цена за тысячу показов в рекламной кампании в 2023 году составила $ 3,1, что на 6% меньше, чем годом ранее. Несмотря на это, в российском интернете за прошедший год было найдено на 16% больше пиратских сайтов (80 тысяч), чем в 2022 году.

Причины общего падения доходов могут заключаться в успешной блокировке пиратских ресурсов, снижении стоимости интернет-рекламы и оттоке зрителей в легальные сервисы

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