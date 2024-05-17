Новая Call of Duty появится в подписке Game Pass в день выхода — СМИ

Журналисты издания Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщили, что новая Call of Duty всё же появится в подписке Game Pass в день выхода. Информаторы редакции уверяют, что подобный шаг поможет компании увеличить число подписчиков сервиса.

Activision и Microsoft данную информацию никак не прокомментировали. Причём разговоры о появлении новой Call of Duty в Game Pass на релизе ходят уже довольно давно.

Ожидается, что следующая часть в культовой серии шутеров получит подзаголовок Gulf War. Действия шутера развернутся на Ближнем Востоке в 1990–1991 годах — во время войны в Персидском заливе между Ираком и многонациональными силами во главе с США.

Анонс Call of Duty Black Ops Gulf War должен официально состояться на летней презентации игр Xbox. Презентация начнётся 9 июля в 20:00 мск.