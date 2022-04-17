Как прятали Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда в трейлерах «Человека-паука: Нет пути домой»

VFX-художник Келли Порт, который работал над фильмами по Marvel, рассказал, как в трейлерах «Человека-паука: Нет пути домой» прятали Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

Перед премьерой фильма в декабре 2021 года фанаты заметили, что в одном из трейлеров Электро, Песочный человек и Ящер прыгают навстречу Человеку-пауку Тома Холланда. При этом некоторые злодеи летят в другую сторону. Позже подтвердилось, что там находились паучки Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

Порт объяснил, что VFX-слои Магуайра и Гарфилда были удалены вместе с тенями персонажей. При этом многие кадры были отсняты специально для рекламных целей. Почти все материалы помечают цифровым водяным знаком, прежде чем их получат художники.

Порт рассказал про омоложение Альфреда Молины (Доктор Осьминог), а также про переработанные эпизоды с Песочным человеком и Ящером. Томас Хейден Чёрч и Рис Иванс, исполнители этих ролей соответственно, не присутствовали на съёмках. Из-за этого для показа их трансформации VFX-специалисты использовали моменты из предыдущих фильмов по Человеку-пауку.

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