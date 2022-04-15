В финале «Человека-паука: Нет пути домой» мог появиться Веном

В сцене после титров фильма «Человек-паук: Нет пути домой» появился Эдди Брок. Он расспрашивал бармена про местных супергероев и вдруг переместился обратно в свою вселенную. Как оказалось, изначально на Венома были большие планы, однако от них отказались.

Об этом рассказал сценарист ленты Крис Маккенна изданию ComicBook. По его словам, Веном должен был принять участие в битве у статуи Свободы и застрять в тоннеле Линкольна.

Итак, Эдди Брок всё же добрался в киновселенную Marvel, однако из бара так и не вышел. У нас были и другие версии. Мы собирались использовать Венома для битвы у статуи Свободы или заставить его застрять в тоннеле Линкольна.

Вероятно, появление симбиота в финальной битве сделало бы её перенасыщенной, поскольку в ней и без Венома появилось множество персонажей.

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