Among Us VR может выйти в декабре этого года

Возможная дата выхода Among Us VR просочилась из-за обновления серверной части Steam. В базе данных сервиса указано, что онлайн-детектив для шлемов виртуальной реальности появится в декабре 2022 года.
В SteamDB дату релиза изменили с 10 ноября на 13 декабря, но информация может быть неверной, предупреждают на сайте. Разработчики Among Us из Innersloth также подтвердили, что подробности о VR-версии детектива появятся на Meta* Quest Gaming Showcase 20 апреля.
Among Us VR анонсировали в декабре 2021 года. Игра будет поддерживать все функции оригинала и сохранит механики командной работы. Выход планируется на Meta* Quest 2, PlayStation VR и в Steam для шлемов виртуальной реальности.
* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны.
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