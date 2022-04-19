Сыну Ким Кардашьян рекламировали её секс-видео в Roblox

В эфир вышел новый сезон шоу «Семейство Кардашьян». В нём Сейнт, сын Ким Кардашьян, играл в Roblox и наткнулся на рекламу, которая предлагала взглянуть на её секс-видео.
Шестилетний ребёнок подбежал к матери, потому что увидел мем с плачущей Ким Кардашьян, за которым скрывали рекламу якобы её секс-видео. Ребёнок не читал рекламу, но его мать обеспокоил сам факт подобного контента в Roblox.
Авторы песочницы отреагировали на событие и сообщили, что ссылка на рекламу была быстро удалена и её увидело мало людей. Забанили и разработчика, который опубликовал этот опыт Roblox.
Кардашьян сообщила, что, если бы сын смог прочитать рекламу, это её бы сильно подавило. Также она рассказала, что у неё достаточно средств, чтобы «сжечь авторов Roblox дотла».
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 19 апреля 2022
-
19:34
-
19:25
-
19:14
-
18:33
-
18:25
-
17:44
-
17:44
-
16:43
-
16:39
-
16:07
-
16:07
-
16:01
-
15:16
-
15:15
-
15:04
-
14:45
-
14:44
-
14:40
-
14:00
-
13:52
-
13:25
-
13:14
-
12:52
-
12:43
-
12:16
-
11:46
-
11:18
-
10:52
-
10:22
-
09:53
-
09:21
-
08:54
-
08:22
-
00:11
- 18 апреля 2022
-
23:42