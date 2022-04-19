Сыну Ким Кардашьян рекламировали её секс-видео в Roblox

В эфир вышел новый сезон шоу «Семейство Кардашьян». В нём Сейнт, сын Ким Кардашьян, играл в Roblox и наткнулся на рекламу, которая предлагала взглянуть на её секс-видео.

Шестилетний ребёнок подбежал к матери, потому что увидел мем с плачущей Ким Кардашьян, за которым скрывали рекламу якобы её секс-видео. Ребёнок не читал рекламу, но его мать обеспокоил сам факт подобного контента в Roblox.

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Авторы песочницы отреагировали на событие и сообщили, что ссылка на рекламу была быстро удалена и её увидело мало людей. Забанили и разработчика, который опубликовал этот опыт Roblox.

Кардашьян сообщила, что, если бы сын смог прочитать рекламу, это её бы сильно подавило. Также она рассказала, что у неё достаточно средств, чтобы «сжечь авторов Roblox дотла».

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