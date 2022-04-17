В Roblox создали бесплатную игру по «Сонику»

Gamefam Studios, авторы игр в Roblox, договорились с Sega, чтобы создать на платформе проект по «Сонику». Несколько дней он находился в состоянии платного тестирования, но теперь доступен для всех пользователей без каких-либо затрат.
Авторы называют Sonic Speed Simulator самой быстрой и красивой игрой в Roblox. Пользователи могут изучать открытый мир и новые локации, преодолевать классические петли и соревноваться с другими игроками, чтобы зарабатывать награды. Среди них облики Соника, петы и увеличение характеристик.
Геймплей Sonic Speed Simulator
Сыграть в Sonic Speed Simulator можно через Roblox, которая доступна бесплатно на ПК, iOS, Android и консолях Xbox. Недавно стало известно, что платформа может появиться на PlayStation.
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