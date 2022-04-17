Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Roblox создали бесплатную игру по «Сонику»

В Roblox создали бесплатную игру по «Сонику»
Комментарии

Gamefam Studios, авторы игр в Roblox, договорились с Sega, чтобы создать на платформе проект по «Сонику». Несколько дней он находился в состоянии платного тестирования, но теперь доступен для всех пользователей без каких-либо затрат.

Авторы называют Sonic Speed Simulator самой быстрой и красивой игрой в Roblox. Пользователи могут изучать открытый мир и новые локации, преодолевать классические петли и соревноваться с другими игроками, чтобы зарабатывать награды. Среди них облики Соника, петы и увеличение характеристик.

Геймплей Sonic Speed Simulator

Сыграть в Sonic Speed Simulator можно через Roblox, которая доступна бесплатно на ПК, iOS, Android и консолях Xbox. Недавно стало известно, что платформа может появиться на PlayStation.

Новость по теме
Мужчина похитил 13-летнюю девочку, с которой познакомился в Roblox

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022