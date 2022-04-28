Microsoft анонсировала пресс-конференцию Xbox и Bethesda на 12 июня

Microsoft анонсировала дату проведения ежегодной пресс-конференции Xbox и Bethesda. Она начнётся 12 июня в 20:00 мск.
Издатель обещает показать множество грядущих новинок от Xbox Game Studios, Bethesda и бесчисленного множества партнёров по всему миру. Вдобавок подписчиков Game Pass на консолях и ПК намерены порадовать новостями о будущих играх, которые появятся в сервисах.
Пока Microsoft не торопится раскрывать список игр, которые покажут на мероприятии. Из ближайших релизов у компании разве что Redfall от Arkane и Starfield от команды Тодда Говарда. Вдобавок могут уделить внимание Dearhloop, которая в сентябре должна добраться до Xbox Series.
За трансляцией мероприятия можно будет следить на любой популярной площадке, а мы оперативно будем рассказывать обо всех анонсах, новостях и объявлениях с грядущего 12 июня шоу.
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