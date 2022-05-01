Авторы Valheim показали руины Туманных земель — локации из DLC

Создатели Valheim всё ещё работают над локацией Туманные земли и делятся подробностями. На этот раз авторы показали окутанные дымкой руины, которые построили древние цивилизации.

Одна из построек напоминает храм или дом древних народов Valheim. На другом изображение показано сооружение вроде акведука или некой крепости. Авторы отметили, что здания ещё предстоит состарить, чтобы они превратились в подобие руин.

Кроме Туманных земель, авторы Valheim работают над устранением проблем облачной синхронизации. Из-за них сохранение игроков переписывалось и заменялось ранней версией.

Дату выхода локации Туманные земли разработчики пока не назвали. Valheim доступна на ПК в Steam. Ранее стало известно, что продажи скандинавского выживания превысили 10 млн копий.

Новость по теме Продажи скандинавского выживача Valheim превысили 10 млн копий

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