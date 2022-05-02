Фейк: Eidos Montreal не анонсировала новую Deus Ex

Eidos Montreal во время разговора с представителями Embracer Group рассказала о начале своего пути: тогда студию фактически сформировали для возрождения Deus Ex. Однако СМИ приняли сведения за анонс пятой части, чего на самом деле не произошло.

Новость была настолько желанной и горячей, что никто даже не усомнился в правдивости сведений. К сожалению, пока студия не готова объявить о разработке своей следующей игры — хотя мы как раз склоняемся к тому, что это всё же будет именно новая Deus Ex.

Во время разговора глава Eidos Montreal Дэвид Анфосси поделился успехами Deus Ex с момента возрождения:

продажи Human Revolution и Mankind Divided превысили 12 млн копий;

продажи Deus Ex: The Fall и Deus Ex GO для iOS и Android составляют 2 млн копий.

Неделя началась с горячих новостей: Square Enix решила продать Eidos Montreal (Deus Ex, Thief) и Crystal Dynamics (Tomb Raider, Legacy of Kain) конгломерату Embracer Group. Сумма сделки удивительная — всего $ 300 млн. Вместе со студиями гигант получит и права на все их серии.