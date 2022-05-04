Сервера Roblox перестали работать — сбои продолжаются больше семи часов

Сервера многопользовательского проекта Roblox в ночь на 4 мая внезапно перестали работать — об этом сообщили игроки, а также аккаунт Roblox Status. Он отслеживает состояние проекта в прямом эфире. Разработчики уже прокомментировали ситуацию и сообщили об активной работе над исправлением проблемы.
Привет всем, мы знаем, что у некоторых из вас есть проблемы с доступом к Roblox. Наша команда активно работает над этим. Спасибо вам за терпение.
По данным Roblox Status, в 9:00 мск в игре находилось около 300 тыс. пользователей — это наименьший показатель с октября 2021 года, когда произошёл крупнейший сбой в истории проекта. Судя по всему, какие-то сервера продолжают работать в штатном режиме.
Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и разрабатывать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Аудитория игры превышает 217 млн пользователей.
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