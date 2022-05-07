В GTA Online и NBA 2K будет ещё больше доната

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник останется на посту до 2029 года, сообщило издание Axios. Согласно новому контракту, часть его зарплаты будет ещё больше связана с микротранзакциями, которые могут включать NFT.
Одна из целей компании заключается в «повторяющихся тратах потребителя» (RCS), что предполагает покупку дополнительно контента и виртуальной валюты. В опубликованных документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США по Take-Two теперь значится и продажа NFT.
На фоне такой информации количество доната в GTA Online, NBA 2K и других играх издателя может увеличиться. За последний квартал 2021 года компания заработала на микротранзакциях $ 548 млн, что больше, чем с продаж самих проектов.
В прошом году Зельник и президент Take-Two Карл Слатофф заработали более $ 31 млн. Если бы компания не выполнила цели RCS, то они получили бы почти на $ 4 млн меньше.
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