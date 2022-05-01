Майкл появится в GTA Online? Актёр из GTA 5 надел костюм Cluckin' Bell в шутливом видео

Актёр Нед Льюк, который сыграл Майкла в GTA 5, записал видео, которое фанаты сочли намёком на новый контент с героем в GTA Online.
Артист надел форму официанта из Cluckin' Bell и сообщил о неудачном выходе на пенсию.
Я не так планировал благополучную пенсию. Добро пожаловать в Cluckin' *** Bell. Могу я принять ваш заказ?
Фанаты справедливо заметили, что в GTA Online свои дополнения получили Тревор, Франклин и даже Ламар, но Майкла только упоминали. Возможно, Rockstar готовит аддон с героем или это была шутка от Льюка. Актёр мог для веселья снова сыграть Майкла, мечтающего о хорошей жизни на пенсии.
Ранее Rockstar выпустила обновлённую версию GTA 5 на PS5 и Xbox Series. Фанаты выяснили, что из неё удалили оскорбляющие некоторых людей шутки.
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