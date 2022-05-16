Слух: Silent Hill 2 получит ремейк и станет эксклюзивом PS5

Konami работает над несколькими Silent Hill, о чём уже говорят практически все инсайдеры. Однако инсайдер NateTheHate2 раскрыл одну из игр — это ремейк второй части.

За его разработку отвечает польская студия Bloober Team, создатели Layers of Fear, The Medium и Observer, а среди нововведений отмечаются переработанные головоломки и новые концовки. При этом на старте продаж игра станет консольным эксклюзивом PlayStation.

Это означает, что среди консолей новинка появится сначала только на PlayStation. Однако при этом игра сразу же может выйти на ПК.

По данным того же NateTheHate2, другие игры по Silent Hill станут как частью основной линейки, то есть релизами уровня номерных частей, так и спин-оффами — что это конкретно означает, неизвестно.