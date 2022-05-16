Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Слух: Silent Hill 2 получит ремейк и станет эксклюзивом PS5

Слух: Silent Hill 2 получит ремейк и станет эксклюзивом PS5
Комментарии

Konami работает над несколькими Silent Hill, о чём уже говорят практически все инсайдеры. Однако инсайдер NateTheHate2 раскрыл одну из игр — это ремейк второй части.

За его разработку отвечает польская студия Bloober Team, создатели Layers of Fear, The Medium и Observer, а среди нововведений отмечаются переработанные головоломки и новые концовки. При этом на старте продаж игра станет консольным эксклюзивом PlayStation.

Это означает, что среди консолей новинка появится сначала только на PlayStation. Однако при этом игра сразу же может выйти на ПК.

По данным того же NateTheHate2, другие игры по Silent Hill станут как частью основной линейки, то есть релизами уровня номерных частей, так и спин-оффами — что это конкретно означает, неизвестно.

Новость по теме
Слух: первые скриншоты новой Silent Hill
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022