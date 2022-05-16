Ремейк, сиквел и спин-офф: какие Silent Hill сейчас делают

Всё больше деталей о новых Silent Hill появляется в сети. В издании VGC, где больше года назад впервые раскрыли большие планы Konami на серию, решили собрать воедино всю известную информацию.
В разработке сейчас три игры.
Во-первых, польская Bloober Team (Layers of Fear, The Medium) действительно занимается ремейком Silent Hill 2. Там полностью переделают искусственный интеллект, анимации, головоломки и даже добавят новые концовки. Игра выйдет сначала только на PS5. Возможно, и на ПК.
Во-вторых, издатель работает над эпизодической игрой — эдаким сборником небольших историй из мира Silent Hill. Предполагается, что изначально такую концепцию предложили разработчики Until Dawn, но получив отказ Konami идею преобразовали в антологию Dark Pictures.
Теперь предполагается, что над реализацией идеи сборника трудится инди-издатель Annapurna Interactive. Он известна по хитам вроде The Pathless, Kentucky Route Zero, Sayonara Wild Hearts, Telling Lies, Outer Wilds и What Remains of Edith Finch. Впрочем, это пока не подтверждено.
В-третьих, Konami планирует новую полноценную номерную часть серии — за её разработку отвечает «известная японская студия». Предполагается, что утёкшие недавно концепты и скриншоты как раз связаны именно с этой игрой — точнее, её демоверсией. Она выйдет вскоре после анонса в духе P.T.
Ранее VGC раскрыла, что Konami масштабно возвращается в большую лицу — вдобавок к Silent Hill готовятся вернуть Metal Gear и Castlevania.
- 16 мая 2022
-
20:04
-
20:02
-
19:39
-
19:14
-
18:50
-
18:30
-
17:50
-
17:21
-
16:41
-
16:38
-
16:15
-
15:44
-
15:22
-
15:19
-
14:53
-
14:51
-
14:32
-
14:25
-
14:25
-
13:48
-
13:44
-
13:38
-
13:19
-
13:00
-
12:40
-
12:23
-
11:53
-
11:21
-
10:52
-
10:25
-
09:51
-
09:23
-
08:55
-
08:24
-
01:52