Ремейк, сиквел и спин-офф: какие Silent Hill сейчас делают

Всё больше деталей о новых Silent Hill появляется в сети. В издании VGC, где больше года назад впервые раскрыли большие планы Konami на серию, решили собрать воедино всю известную информацию.

В разработке сейчас три игры.

Во-первых, польская Bloober Team (Layers of Fear, The Medium) действительно занимается ремейком Silent Hill 2. Там полностью переделают искусственный интеллект, анимации, головоломки и даже добавят новые концовки. Игра выйдет сначала только на PS5. Возможно, и на ПК.

Во-вторых, издатель работает над эпизодической игрой — эдаким сборником небольших историй из мира Silent Hill. Предполагается, что изначально такую концепцию предложили разработчики Until Dawn, но получив отказ Konami идею преобразовали в антологию Dark Pictures.

Теперь предполагается, что над реализацией идеи сборника трудится инди-издатель Annapurna Interactive. Он известна по хитам вроде The Pathless, Kentucky Route Zero, Sayonara Wild Hearts, Telling Lies, Outer Wilds и What Remains of Edith Finch. Впрочем, это пока не подтверждено.

В-третьих, Konami планирует новую полноценную номерную часть серии — за её разработку отвечает «известная японская студия». Предполагается, что утёкшие недавно концепты и скриншоты как раз связаны именно с этой игрой — точнее, её демоверсией. Она выйдет вскоре после анонса в духе P.T.

Ранее VGC раскрыла, что Konami масштабно возвращается в большую лицу — вдобавок к Silent Hill готовятся вернуть Metal Gear и Castlevania.