Купи ещё раз. Юбилейное издание «Скайрима» хотят выпустить на Nintendo Switch

Издание DualShockers обратило внимание, что юбилейному изданию Skyrim выдала рейтинг тайваньская организация. Вы скажете, что Anniversary Edition уже вышла, и будете правы. Суть в том, что рейтинг выдали версии для Nintendo Switch.
Судя по всему, Bethesda планирует выпустить самое большое издание «Скайрима» и на консоли Nintendo. Когда это случится, неизвестно. Примечательно, что на самом сайте организации страница проекта уже удалена. Судя по всему, она там оказалась случайно.
Anniversary Edition вышла в ноябре 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, но сразу до Switch игра не добралась. В состав юбилейного издания входят сама игра и все дополнения, а также большое количество модификаций.
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