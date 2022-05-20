Норман Ридус: мы делаем Death Stranding 2

Ещё летом 2021 года Норман Ридус рассказал, что ведутся переговоры о создании продолжения Death Stranding, а в свежем интервью LeoEdit актёр подтвердил начало съёмок.
Мы только что начали съёмки второй части.
Ридус раскрыл, что на съёмки первой части ушло около двух-трёх лет, требовалось много работать, однако после релиза Death Stranding наделала шуму, получила множество наград и попросту оказалась громкой премьерой.
Поэтому мы начали вторую часть.
Death Stranding вышла в 2019 году и оказалась коммерчески успешной. Сейчас игра доступна на PS5, PS4 и ПК. Ходили слухи, что Sony недовольна результатами, однако в итоге вышла режиссёрская версия с новым контентом. Правами на серию при этом владеет Sony, так что сиквел без неё попросту не может появиться.
Ранее ходили слухи, что Кодзима взялся за работу с Microsoft или за новую Silent Hill, однако появление Death Stranding 2 с каждым днём становится всё вероятнее.
- 20 мая 2022
-
17:14
-
17:08
-
16:42
-
16:33
-
16:25
-
16:04
-
15:50
-
15:16
-
15:01
-
14:55
-
14:25
-
13:54
-
13:45
-
13:24
-
13:02
-
13:02
-
12:25
-
11:55
-
11:24
-
10:52
-
10:24
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:24
- 19 мая 2022
-
23:20
-
23:13
-
20:25
-
20:06
-
19:33
-
18:59
-
18:21
-
18:08
-
18:01
-
18:00